Economia, confermato rating positivo per l’Italia. Giorgetti: “è conferma che stiamo lavorando bene”

“Ancora ieri le agenzie ci hanno confermato il rating e quindi vuol dire che stiamo lavorando bene, in mezzo a tante difficoltà e ad un mondo che ha delle turbolenze di carattere politico ed economico non banali, basti vedere la guerra commerciale dagli Usa nei confronti della Cina”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e finanze Giancarlo Giorgetti a margine di una visita a Prato.

E a chi gli chiede del monito di Fabio Panetta sul debito come ‘zavorra’, il ministro ha sottolineato : “fin quando” il governatore della Banca d’Italia “ammonisce e non espelle va bene. A parte la battuta, con il governatore della parliamo spesso. Come ministro dell’Economia e delle finanze sono molto attento alla dinamica del debito e la politica di finanza pubblica sana è apprezzata”.

