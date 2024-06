Ebraismo, Klaus Davi interverrà all’Assemblea dell’Associazione Svizzera-Israele

StrettoWeb

Klaus Davi sarà ospite, insieme al giornalista e scrittore Carlo Panella, all’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione Svizzera Israele-sezione Ticino che si terrà domenica 9 giugno 2024 alle ore 18.30 all’Hotel De La Paix di Lugano.

Il Presidente dell’Associazione, il dottor Adrian Weiss, ha invitato il noto massmediologo a intervenire all’importante incontro a cui partecipano tradizionalmente fino a 1.000 persone e che negli anni ha visto intervenire personalità del calibro di: Ignazio Cassis, past President della Confederazione Svizzera; Yuval Steinitz, già ministro israeliano dell’energia; Bernard-Henry Lévy, filosofo, scrittore e giornalista francese; Furio Colombo, giornalista italiano, già presidente del comitato di etica del Senato; Benjamin Gantz, già Ministro israeliano della Difesa e vice Primo Ministro.

L’intervento avverrà in forma di intervista e sarà condotto dalla giornalista Sabrina Faller della Radiotelevisione Svizzera (RSI).

“Sono molto contento di questo invito. Ovviamente farò il mio dovere di cittadino e questo non mi impedirà di andare a votare e terrò molto conto della politica estera. Visto che siamo in tema, il mio voto in Italia, per quello che conta, non farà piacere per nulla ad Hamas”, ha commentato Klaus Davi.

