Drammatico incidente a Castrovillari: SUV investe operaio, poi finisce contro un camion

StrettoWeb

Un altro terribile incidente si è verificato nella provincia di Cosenza: dolo lo scontro all’altezza di Trebisacce tra un camion ed una vettura, un altro sinistro ha avuto luogo in mattinata a Morano Calabro, in località “Crocifisso”. Un suv ha impattato contro un mezzo di cantiere sulla strada provinciale 241 – Ex Statale 19 delle Calabrie – che collega la cittadina a Castrovillari. La conducente del mezzo, un SUV Volkswagen Tiguan, non si sarebbe accorta dei lavori in corso e, per cause ancora in fase d’accertamento, avrebbe prima investito un operaio per poi finire contro il mezzo pesante.

Il giovane lavoratore, nell’impatto, è rimasto gravemente ferito agli arti inferiori: i colleghi hanno prestato le prime cure per poi allertare il 118, Un elisoccorso ha effettuato atterraggio d’emergenza e ha preso in carico l’operaio che è stato trasportato all’Annunziata di Cosenza. La donna alla guida ha, invece, riportato sono ferite lievi. Sul posto anche i carabinieri di Morano Calabro e di Castrovillari per i rilievi del caso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.