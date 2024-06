Don Chisciotte… in Calabria! Terminate le riprese del film nell’Alto Ionio Cosentino

StrettoWeb

Ieri pomeriggio si sono concluse le riprese del film “Don Chisciotte” e sul set cinematografico, presso il sito archeologico Broglio di Trebisacce, si è tenuta la conferenza stampa finale. Il film, realizzato con il sostegno del MiC, Fondazione Calabria Film Commission e Lucana Film Commission, è stato girato anche nell’Alto Jonio nei comuni di Oriolo, Trebisacce, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico e San Lorenzo Bellizzi.

“La nostra Oriolo – si legge nel comunicato stampa del Comune –, ma l’intero territorio e la Calabria tutta, così, aggiunge alla lista una nuova piccola perla nel firmamento cinematografico, facendosi set di produzioni nazionali. Insieme al regista Fabio Segatori, al protagonista Alessio Boni, a Fiorenzo Mattu che interpreta Sancho Pancia e a giovani attori calabresi del cast, hanno partecipato il Commissario Straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande e Francesco Porcari, Cda Lucana Film Commission”.

Presenti il sindaco Simona Colotta, insieme alla neoeletta consigliera Isabella Montalto e tutti i sindaci e delegati dei comuni coinvolti in questo importante progetto cinematografico. L’uscita del film, prevista tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, porterà sul grande schermo le gesta del cavaliere errante, immerso in un territorio spettacolare e misterioso, tra calanchi, castelli medievali, fiumare e spiagge incontaminate, come solo il meraviglioso Alto Jonio può offrire.

