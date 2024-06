Domotek Volley, Pellegrino è il nuovo direttore sportivo: venerdì la presentazione

StrettoWeb

Conclusa la stagione con una storica promozione in A3, la Domotek Volley è stata ricevuta ieri a Palazzo San Giorgio dalle autorità cittadine. Passata la sbornia per la festa è già tempo di pensare alla nuova stagione. La prima mossa dei reggini riguarda una figura dirigenziale: Cesare Pellegrino è stato annunciato come nuovo direttore sportivo.

“Reggino doc, Cesare Pellegrino fino all’anno scorso allenatore in serie B2 con la Volley Reghion, ha avuto da allenatore esperienze dalla C alla B1 sia in campo femminile che maschile. Prima è stato un atleta simbolo della pallavolo reggina calcando i campi di Serie A per undici stagioni e con 70 presenze ha rappresentato i colori della Nazionale Italiana Juniores e Senior. Era uno dei protagonisti nel triennio della Jonicagrumi Reggio Calabria in A2. 38 anni dopo ritrova pure lui, seppur in altre vesti, la serie A a Reggio Calabria“. Si legge nella nota del club.

La società comunica che la conferenza stampa di presentazione di Cesare Pellegrino in qualità di nuovo ds della Domotek Volley avverrà alle ore 11:30 di venerdì al PalaCalafiore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.