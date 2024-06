Domanda Unica 2023: oltre 7 milioni per gli agricoltori calabresi

StrettoWeb

Al via il pagamento del saldo della Domanda Unica 2023. Ne dà notizia l’Agenzia regionale calabrese per le erogazioni in agricoltura, confermando l’avvio delle procedure di liquidazione di 7.259.331,55 euro, con termine ultimo per le stesse fissato al 30 giugno prossimo, data stabilita dai regolamenti comunitari per effettuare le liquidazioni degli aiuti relativi alle domande Sigc (Psp Superfici/Animali e Domanda Unica).

A tal fine, le erogazioni alle aziende agricole sottoposte ai cosiddetti controlli tempestivi saranno comunque effettuate, a tutela dei beneficiari, pur in pendenza della fase di contraddittorio, applicando in un secondo momento l’eventuale sanzione/riduzione derivante dall’esito dei controlli, una volta ultimati. Ancora: possibili compensazioni, emerse nella fase di chiusura dei contraddittori, saranno oggetto di erogazione entro il 31 dicembre, utilizzando la piena riserva prevista dalla norma comunitaria di settore, in misura pari al 5% di quanto pagato al 30 giugno.

“Nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – siamo impegnati a garantire il massimo sostegno ai nostri agricoltori. Inoltre, per assicurare certezze e trasparenza, abbiamo incaricato Arcea di avviare specifiche interlocuzioni con Agea per affrontare in maniera sinergica le problematiche connesse all’Eco-schema 5-piante mellifere, riguardante le eventuali erogazioni in eccesso rese ai beneficiari sulla Domanda Unica 2023”.

