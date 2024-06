Il documentario “L’Italia che conta” con Giuseppe Conte sarà proiettato a Messina

StrettoWeb

La Multisala Apollo di Messina ospiterà mercoledì 5 giugno alle 20.30 la proiezione del documentario “L’Italia che conta” che vede protagonista Giuseppe Conte. La pellicola, che sarà proiettata alla Sala Fasola con ingresso gratuito, racconta la campagna elettorale per le europee nei teatri italiani del leader pentastellato: un modo per essere capillari sul territorio e raggiungere chi non ha potuto vedere Giuseppe Conte dal vivo.

Questo documentario espone una riflessione su quello che non sta funzionando nel Governo Meloni e racconta le soluzioni che il M5S vuole offrire ai problemi che più preoccupano gli italiani: dal carovita ai tagli alla sanità, fino ai rischi per l’ambiente e per la nostra sicurezza, fra leader mondiali che ci portano alle soglie della Terza Guerra Mondiale.

L’evento è organizzato dalle coordinatrici provinciali Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni, in collaborazione con il referente del gruppo territoriale di Messina, Francesco Pagano.

