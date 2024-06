Discarica Mortara, individuata la ditta che pulirà l’area dai rifiuti. Spesa di quasi 150 mila euro | INFO

StrettoWeb

Meglio tardi che mai. Ma non c’è ovviamente nulla, nulla, da giustificare. E neanche da festeggiare. Finalmente – anche se per essere certi aspettiamo l’intervento concreto e reale – sulla discarica abusiva di Mortara-San Gregorio ci sarà un’operazione cospicua di pulizia. Si tratta di una delle aree di Reggio Calabria peggiori per quanto concerne l’emergenza spazzatura, una zona ampia – la strada conduce ai mercati generali – in cui da anni si consumano i più gravi reati ambientali: smaltimento illecito di rifiuti e continui roghi. Sulla vicenda sono stati anche stati effettuati studi che hanno evidenziato la correlazione tra questi brutti fatti e l’insorgere di malattie.

Quando Falcomatà si arrabbiò

Soluzioni per risolvere? Nulla, finora. E la storia va avanti da anni e anni. Nonostante denunce, esposti, proteste, il Comune non si è mai occupato veramente della vicenda. Anzi, qualche mese fa, il Sindaco Falcomatà si arrabbiò con l’inviato Rai che – in diretta e con lui in studio – denunciò la questione in tv. Il primo cittadino disse che quella strada doveva essere chiusa al traffico, provando a nascondere il reale problema.

L’ordinanza di inizio aprile

A inizio aprile, il primo sussulto. Il Sindaco pubblicò e firmò un’ordinanza con il quale imponeva la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nonché il ripristino dei luoghi. Questo in seguito a un’indagine del 2018 che aveva coinvolto alcune aziende. Nell’ordinanza il Sindaco chiedeva “a quattro persone, nella qualità di rappresentanti legali e/o soci delle ditte coinvolte, di provvedere a proprie spese a quanto indicato in precedenza entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza. In caso di inottemperanza, a procedere sarà direttamente l’Amministrazione comunale, salvo il recupero delle somme anticipate nei riguardi dei soggetti obbligati e conseguente denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi di quanto previsto, in questi casi, dal Codice dell’ambiente”.

L’intervento della Logam Srl

Nessun seguito a quella ordinanza. E, lo sappiamo, si sarebbe potuto intervenire molto prima. Si sarebbe dovuto intervenire prima. Si sarebbe potuto prevenire. E invece il Comune, che già negli anni ha speso per inviare i rifiuti fuori Regione, e che ha pagato e paga oggi milioni a delle società per la raccolta dei rifiuti porta a porta, sborserà quasi 150 mila euro per affidare a una ditta di Villa San Giovanni “la procedura negoziata per l’affidamento dell’esecuzione di un intervento ‘a corpo’ di rimozione, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti urbani e speciali abbandonati da ignoti in località Mortara di Reggio Calabria”.

La determina è di qualche giorno fa. Ad aggiudicarsi i lavori la “Logam Srl”, in amministrazione giudiziaria. La somma è inclusa nelle previsioni del Piano Economico Finanziario della TARI per l’anno 2024 ed è impegnata alla voce del Piano dei conti 1.03.02.15.004 del bilancio triennale 2024-2026. Le offerte alla scadenza sono state tre: Ecopiana Srl, Logam Srl e Salvaguardia ambientale Spa. La migliore offerta – come si legge nella determina – è stata quella della ditta Logam Srl, pari a €. 145.800,00. Resta soltanto da stabilire quando verrà effettuato l’intervento, per liberare i cittadini della zona da un vero e proprio incubo. E nella speranza, altresì, che dopo la pulizia si possa provvedere a sorvegliare adeguatamente la zona, per evitare che possa tornare nell’immediato a recitare ancora il ruolo di discarica abusiva a cielo aperto.

