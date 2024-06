Diletta Leotta e Loris Karius oggi sposi: grande festa alle Eolie con tantissimi VIP | FOTO

StrettoWeb

Diletta Leotta e Loris Karius oggi sposi. E’ arrivato il grande giorno, il 22 giugno, per il matrimonio tra la giornalista catanese e il portiere tedesco ex Liverpool oggi al Newcastle. I due hanno scelto la terra di lei, la Sicilia. Dopo la cerimonia religiosa a Lipari, infatti, il banchetto sarà a Vulcano. Il bellissimo scenario delle Isole Eolie, dunque, luogo simbolo delle nozze.

Nella serata di ieri, già tanti indizi, come si è potuto vedere dai social. A partire dall’outfit degli sposi e di tutti gli invitati, nel segno del bianco, molto di moda al momento. Gli invitati sono oltre 150 e tra di loro sono presenti tantissimi vip. Oltre alla grande amica Elodie, su Instagram in molti hanno “annunciato” la presenza: da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker passando per Elisabetta Canalis.

