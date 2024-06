DigiLab for Future, a Catanzaro il progetto ad hoc per inserirsi nel mondo del lavoro

StrettoWeb

Dalla sinergia tra Confindustria Catanzaro, Universitas Mercatorum, Aulab Hackademy e beOn Foundation, in un’ottica di Upskilling e Reskilling delle competenze digitali, nasce il progetto DigiLab for Future, un progetto gratuito, interamente finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale che sostiene progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, per accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese.

Digilab for Future è un’ottima opportunità di formazione digitale d’avanguardia, riservata a disoccupati e/o inattivi del territorio calabrese che mira all’inserimento lavorativo di almeno 75 partecipanti al progetto.

I dettagli del progetto

Digilab è destinato a 125 partecipanti, residenti nella regione Calabria, disoccupati e/o inattivi di età compresa tra i 34 e i 50 anni con competenze informatiche di base o avanzate e con una specifica attenzione riguardo soggetti che hanno minori opportunità. Nello specifico persone con disabilità (art.1 l.68/99) e cittadini stranieri Extra UE con regolare permesso di soggiorno.

Le opportunità per i partecipanti

La formazione digitale d’avanguardia, unita a percorsi sulle soft skill, coaching e supporto psicologico, consentirà ai partecipanti di ottenere una certificazione delle competenze acquisite immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

I vantaggi per le aziende

Si tratta di un’importante opportunità per le aziende associate perché consente di venire in contatto con persone in cerca di occupazione, formate attraverso corsi di eccellenza e di consentire ai candidati che l’azienda sta selezionando attraverso i propri canali di accedere gratuitamente a percorsi di specializzazione sulle tematiche digital.

I corsi disponibili e la loro composizione

– 35 posti per il corso FULL STACK DEVELOPER (avvio settembre 2024) della durata di 400 ore online, destinati a disoccupati/inoccupati di età 34-44 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o laurea, di cui 2 posti riservati a persone con disabilità,

– 40 posti per il corso di WEB DESIGNER (avvio settembre 2024) della durata di 200 ore online, destinati a disoccupati/inoccupati di età 34-44 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o laurea;

– 40 posti per il corso DIGITAL SKILLS E MARKETING DIGITALE (avvio luglio 2024) della durata di 100 ore online, di cui 32 posti destinati a disoccupati/inoccupati di età 45-50 anni, e 8 posti riservati a disoccupati/inoccupati di età 34-44 anni con disabilità, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

– 10 posti per il corso di OPERATORE 4.0 PER LA STAMPA DIGITALE (avvio luglio 2024) della durata di 40 ore online, destinati a disoccupati/inoccupati di età 34-50 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria inferiore o superiore;

– Corso di 40 ore on line sulle soft skills (per tutti i partecipati selezionati).

Modalità di svolgimento della formazione

I corsi verranno erogati in modalità on line in sincrona, ad eccezione del corso di sulle Soft skills che verrà erogato in modalità fad asincrona, mediante le piattaforme di e-learning dell’Università e di Aulab, e con un impegno medio giornaliero di 4 ore.

Modalità di partecipazione

Per la partecipazione all’assegnazione dei posti disponibili, i candidati, entro e non oltre il 20 Luglio 2024, devono compilare la domanda on line di partecipazione disponibile sul sito www.unimercatorum.it, eseguire un test iniziale e sostenere un colloquio motivazionale dinanzi ad una commissione nominata dall’Universitas Mercatorum.

Ogni candidato potrà esprimere più preferenze ma, se idoneo, potrà

partecipare ad un unico corso. Al termine delle selezioni, verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione dei posti ed è previsto l’avvio

delle attività formative entro il mese di luglio. Per maggiori informazioni www.unimercatorum.it/digilab-for-future

