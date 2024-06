Di Maio attacca Conte: “M5S chiuso e verticistico”

StrettoWeb

“La principale responsabilità di Giuseppe Conte è quella di aver snaturato il Movimento, che oggi è un partito ancora più chiuso e verticistico del passato. Un tempo era più plurale, c’erano più anime diverse”. E’ quanto afferma Luigi Di Maio, ex esponente del M5S ed ex ministro degli Esteri. “Conte lo ha modellato a sua immagine e somiglianza, ha fatto un’operazione legittima, che gli è stata consentita senza che nessuno alzasse un dito. Per questo credo che, nonostante questo risultato negativo, dentro al Movimento non cambierà niente. Quanto a Grillo, ha 300 mila buoni motivi per restare in silenzio“, rimarca Di Maio.

“La debolezza delle liste esiste da 15 anni. Eravamo tutti dei signor nessuno. Dai primi sindaci eletti nel 2012 fino al risultato del 33%. È sempre stato un voto di opinione, mai un voto di preferenza. In ogni caso, seguo divertito il dibattito sul doppio mandato. Vuoi vedere che la soluzione proposta dal movimento per risolvere la sua crisi, è la politica di professione?”, conclude Conte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.