De Luca a Palermo: “Schifani è un presidente indegno”

“È stata una serata intensa e carica di significato quella trascorsa a Palermo, dove abbiamo lanciato un messaggio chiaro e deciso. Il progetto Libertà è la nostra bandiera, e oggi più che mai abbiamo ribadito il nostro impegno a portare avanti la nostra visione per la Sicilia”, è quanto afferma Cateno De Luca. “La gestione politico-mafiosa del denaro pubblico in Sicilia deve essere contrastata con fermezza e determinazione. L’ologramma Schifani non ha diritto di stare a Palazzo d’Orleans continuando ad infangarlo. Perché è un presidente della Regione, indegno di questo nome, non può dileggiare i Siciliani, non può mortificare gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori, mettendo in palio l’Assessorato all’agricoltura. *Complice di un governo nazionale che ci sta svendendo all’Europa, rinnegando la sovranità dell’Italia”, rimarca De Luca.

“Il nostro appello è chiaro: votate in libertà, senza cadere nelle trappole dei truffatori del voto. La Sicilia merita di essere guidata da chi la ama e la rispetta, non da chi ne fa oggetto di scherno e sfruttamento. Abbiamo una missione incarnare la profezia di Sturzo che vede la Sicilia al di sopra delle divisioni partitiche. Il nostro movimento rappresenta l’avvio di questo cammino verso una Sicilia libera dagli interessi di parte e votata al bene comune con Libertà e il progetto De Luca Sindaco di Sicilia”, conclude Cateno De Luca.

