Cyberbullismo: il Majorana di Corigliano-Rossano educa gli studenti ai rischi

“La fotografia restituita dalla Polizia Postale che vede più di tre giovani su 10, vittime di molestie e aggressività gratuita, impone alle comunità educanti di affiancare alle attività didattiche e laboratoriali, percorsi di sensibilizzazione sui rischi che si corrono in rete e sulle implicazioni sociali del fenomeno, tanto per chi subisce che per chi se ne rende protagonista”.

È quanto ha dichiarato il dirigente scolastico Saverio Madera intervenendo nel corso del nuovo e partecipato evento ospitato nei giorni scorsi nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale del Majorana alla presenza dell’ispettore della Polizia di Stato, responsabile della sezione Polizia Postale e delle comunicazioni di Cosenza Fabio Ferraro.

Quest’ultimo si è confrontato in un animato faccia a faccia con gli studenti sugli effetti di questo tipo di violenza che mina l’autostima e la fiducia in chi la subisce, ma anche sulle conseguenze alle quali si può andare incontro. È dei giorni scorsi, come è noto, l’ammonizione di uno studente 14enne da parte del giudice che ha condannato i genitori a pagare una multa per omesso controllo del minore.

Coordinati dalla docente Stefania Romanello, all’incontro hanno partecipato tutte le classi del biennio dell’industriale (ITI) e dell’agrario (ITA) che hanno dimostrato interesse, attenzione e curiosità, facendo domande e confrontandosi con l’esperto e ospite.

“È stata – ha concluso Madera, ringraziando docenti e studenti per la condivisione – un’altra bella pagina e lezione di educazione civica e di formazione extra curriculare nel quadro di quell’impegno pedagogico quotidiano al quale annettiamo importanza cruciale e che tutta la nostra comunità interpreta, ciascuno nel proprio ruolo, con grande senso di responsabilità”.

