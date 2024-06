Cultura, musica e apericinema al Mediterraneo Festival Corto 2024

StrettoWeb

Tutto pronto per la quattordicesima edizione del Mediterraneo Festival Corto in programma a Scalea dal 3 al 7 Luglio 2024. Si parte il 3 Luglio dalla terrazza panoramica del Grand Hotel De Rose di Scalea per la conferenza stampa di presentazione della 14esima edizione mentre dal 4 al 7 Luglio, alle ore 22.00, la kermesse si sposterà in piazza Spinelli dove entrerà nel vivo delle premiazioni e proiezioni dei cortometraggi vincitori.

Il pomeriggio di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 Luglio sarà dedicato agli Incontri letterari: alle ore 18.00 all’interno del Chiostro di Palazzo Spinelli, tre autrici calabresi presenteranno i propri libri. Si parte venerdì 5 luglio con “Vite di Cristallo” di Francesca Lagatta; sabato 6 luglio sarà la volta di “Davanti al mare Dolore e forza” di Teresa Marino; si conclude domenica 7 luglio con “Fatale Privilegio” di Annalisa Martino.

Novità di quest’anno sarà l’Apericinema: aperitivo e interpretazione di monologhi il binomio perfetto per l’apericena in compagnia del Mediterraneo Festival Corto. Venerdì 5 e sabato 6 luglio alle ore 20.00, l’Apericinema sarà a “La Rondinella Osteria Pop” in piazza Spinelli a Scalea mentre domenica 7 luglio, sempre alle ore 20.00, sarà al ristorante “Tarì” in piazza Maggiore De Palma a Scalea.

Al termine della serata, dalle 24.00 in poi, all’interno del Chiostro di Palazzo Spinelli, prenderà il via il Dopofestival con la musica della Sergio Gimigliano Concerti e Peperoncino Jazz Festival. Tema di quest’anno “con le donne” e sabato 6 Luglio, alle ore 10.30 all’interno della Sala Convegni del Grand Hotel De Rose, si celebrerà Concetta Pontorieri, la prima donna calabrese a conseguire la laurea. Sulle pagine social del Mediterraneo Festival Corto tutti i dettagli riguardo alla programmazione giornaliera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.