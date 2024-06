Cultura della legalità, i carabinieri nelle scuole di Panarea e Filicudi

StrettoWeb

Si sono conclusi, almeno per quest’anno scolastico, gli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri in favore degli istituti scolastici, nell’ambito dell’impegno per diffondere la “Cultura della Legalità” e sensibilizzare i più giovani su tematiche di grande attualità come il bullismo e cyberbullismo e altri fenomeni di devianza giovanile, materie in cui l’Arma dei Carabinieri è da sempre in prima fila per prevenire condotte rischiose.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno incontrato alunne ed alunni delle scuole primarie presenti nelle piccole isole di Panarea e Filicudi. Il Capitano Andrea Maria Ortolani, Comandante della Compagnia, in qualità di relatore delle conferenze, ha illustrato ai ragazzi in modo semplice, ma molto efficace i punti cruciali di quello che non è ormai più solo il manifestarsi di atti di bullismo o di semplice prepotenza su chi è più debole, ma assume contorni più gravi nel momento in cui, passando in rete o sui social, tende a dare un’illusione di impunità. Alcune informazioni molto importanti su un uso consapevole e attento della rete, spesso utilizzata senza adeguata conoscenza dei rischi, nonché l’invito a non restare in silenzio davanti a situazioni vissute o di cui si è a conoscenza.

I giovani studenti, accompagnati da alcuni insegnanti, oltre ad interfacciarsi con l’Ufficiale a cui hanno posto numerose domande sugli argomenti trattati, hanno potuto altresì conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, ed i relativi compiti istituzionali e le funzioni quotidianamente assolte al servizio delle comunità.

Al termine di ogni incontro, per la gioia dei ragazzi, i Carabinieri hanno donato gadget dell’Arma, rinnovando l’appuntamento per in nuovo anno scolastico con ulteriori incontri a favore della “cultura della legalità”.

Particolare interesse ha suscitato la visita di studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo di Pace del Mela alla Compagnia Carabinieri di Milazzo. L’incontro in una caserma dell’Arma è stato momento propizio che ha avvicinato i giovani all’Istituzione. La visita è stata guidata dal Comandante, Capitano Andrea Maria Ortolani, che ha illustrato i compiti dell’Arma Carabinieri e ha affrontato i temi del senso civico, del rispetto degli altri e dell’osservanza delle norme che regolano la vita dei cittadini. Nell’occasione, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino un’auto della Stazione Mobile, ricevendo una spiegazione sull’equipaggiamento e sulla strumentazione di bordo.

Molta curiosità ha destato l’apparecchiatura per il foto-segnalamento e il rilevamento delle impronte digitali. Gli alunni hanno avuto anche modo di incontrare i Carabinieri del Nucleo Carabinieri Subacquei, che operano per il soccorso a persone, la salvaguardia dell’ambiente e il recupero di reparti archeologici sommersi, nonché gli artificieri e, soprattutto, un cane dell’unità cinofila con la dimostrazione sulla ricerca di sostanze stupefacenti. La visita, che si è conclusa con la foto di gruppo, si è dimostrata molto utile per i ragazzi che hanno potuto conoscere da vicino il lavoro svolto dai Carabinieri per garantire la sicurezza per tutti ma è stata anche utile per riflettere sull’importanza della diffusione della cultura della legalità.

