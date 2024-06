Covid, alla ricerca della verità: “c’è chi è accusato di reati orrendi, mentre in Italia…”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, chiede che “venga completata e parta subito con i lavori la Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid”. Per superare l’ostracismo delle opposizioni, che si rifiutano di indicare i propri rappresentanti in seno alla stessa Commissione, Corbelli, come anticipato oggi da La Verità, propone ai presidenti della Camera, Lorenzo Fontana, e del Senato, Ignazio La Russa, “di procedere a nominare d’ufficio i membri mancanti di questi partiti”.

“Far partire la Commissione d’inchiesta”

“E’ assolutamente inevitabile e urgente che venga completata e inizi immediatamente i lavori, nel rispetto della verità e delle regole democratiche, la Commissione d’inchiesta sul Covid. Nessun processo sommario ma solo la ricerca della verità per fare piena luce e giustizia su quanto è accaduto ed è stato fatto contro un popolo inerme e perseguitato con obblighi, diktat e ricatti disumani e inutili. E’ indispensabile la Commissione alla luce di quello che è successo in questi 4 anni e, in modo particolare, dell’immane catastrofe delle morti improvvise e delle malattie fulminanti e inspiegabili che continua a fare ogni giorno decine di vittime innocenti di tutte le età (giovani soprattutto) e senza problemi di salute e anche di fronte ai risultati di innumerevoli, autorevoli studi scientifici che evidenziano i possibili danni collaterali provocati dalla somministrazione del siero sperimentale, avvenuta con la costrizione e il ricatto per milioni di persone che l’hanno subita e accettata per non vedersi cancellati brutalmente tutti i loro diritti e l’esclusione dalla vita sociale”.

“Correttamente e responsabilmente, non formuliamo alcun verdetto. Aspettiamo che lo faccia la Scienza. Quella vera! Chiediamo solo di indagare su queste morti e danni gravi e, in molti casi, purtroppo, permanenti che stanno colpendo migliaia di persone sane di ogni età, soprattutto, ripeto, giovani. Da oltre 3 anni, insieme a La Verità, il grande giornale di Belpietro e De’ Manzoni, simbolo riconosciuto a livello internazionale di questa importante campagna, chiediamo di studiare gli effetti avversi, di fare opera di prevenzione e di aiutare tutte le persone danneggiate, come in molte occasioni abbiamo avuto modo di ribadire anche su questa testata, StrettoWeb”, continua Corbelli.

“Anthony Fauci accusato di reati orrendi”

“Personalmente, come ho più volte affermato e spiegato, resto sempre convinto e fiducioso che presto anche questa emergenza dei malori improvvisi e delle malattie ‘strane’ sarà superata e si ritornerà ad una situazione di ‘normalità’. Quello che oggi è invece inaccettabile è che mentre negli Usa si può continuare ad interrogare, da parte del Senato, Anthony Fauci, ex responsabile della gestione della pandemia in America e promotore delle più dure misure anti Covid, come la vaccinazione indiscriminata di massa, accusandolo addirittura di reati orrendi (evito di riportarli in questa nota) e chiedendone anche l’incarcerazione, come ha fatto negli ultimi giorni una deputata della Georgia, Taylor Greene, in Italia non si riesce a far partire i lavori della Commissione d’inchiesta”.

“Perché si ha paura della verità? Resta infine la delusione e lo sconcerto perché addirittura alcuni di questi partiti contrari alla Commissione sul Covid e sostenitori in Parlamento, sulla stampa e nel Paese delle più dure misure autoritarie e repressive varate, dagli ultimi due precedenti governi , contro milioni di persone indifese, sono stati anche premiati alle Elezioni Europee di sabato e domenica scorsi!”, conclude Corbelli.

