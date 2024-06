Covid, “cosa è realmente successo in Italia”: il racconto “con fatti inediti”

StrettoWeb

In una intervista a La Verità, Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, racconterà, con “fatti anche inediti e importanti, la lunga battaglia che, ininterrottamente da oltre 3 anni, porta avanti, insieme al grande giornale di Belpietro e De’ Manzoni (simbolo riconosciuto nel mondo di questa fondamentale campagna), per difendere un popolo inerme e perseguitato con leggi autoritarie e repressive e per dire e far sapere tutto quello che è realmente successo in Italia, durante la pandemia, negli ultimi 3 anni, la grande tragedia delle morti improvvise che poteva e doveva assolutamente essere evitata”.

Corbelli, in un brevissimo video di un minuto e mezzo, ha annunciato, poco fa su Fb, questa intervista che, aggiunge, in una nota, “farà piena luce e, mi auguro, anche giustizia sulla brutale cancellazione dei diritti più elementari nel nostro Paese, su tutti i tragici errori che sono stati commessi, sulle censure ignobili, sugli innumerevoli nostri appelli, accorati e purtroppo inascoltati, che potevano scongiurare l’immane catastrofe che continua invece ancora oggi a devastare la vita di migliaia di famiglie”.

Corbelli ringrazia “La Verità, il direttore Belpietro e il condirettore De’ Manzoni, e l’autore dell’intervista Matteo Lorenzi, per questa nuova, importante opportunità che gli viene data per far conoscere e continuare la sua campagna di verità e giustizia, di prevenzione e di aiuto a tutte le persone rimaste danneggiate, dopo la puntura , e che sono state completamente abbandonate dai due ultimi precedenti governi e dall’ex ministro della Salute”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.