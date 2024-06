Cosenza, nascondeva in casa droga e armi: scatta l’arresto

StrettoWeb

Proseguono nel territorio di Cosenza i controlli straordinari delle forze dell’ordine per contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante uno dei seguenti controlli, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore Giuseppe Cannizzaro, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una persona trovata in possesso di un’arma clandestina con munizioni illegalmente detenute, oltre a droga e materiale per il confezionamento.

I controlli, avvenuti nella zona periferica a sud di Cosenza, si sono avvalsi della competenza del cane-poliziotto Max che ha segnalato un appartamento all’interno di un residence. A seguito di perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto 18 grammi di hashish, materiale di confezionamento e una pistola semiautomatica calibro 6,35 con matricola abrasa. Scoperto anche un caricatore rifornito di cartucce e munizioni di diversi calibri, per un totale di 32 cartucce. L’uomo è stato quindi arrestato e sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari.

