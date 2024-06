Cosenza, maltratta la moglie e rompe un dito alla figlia: denunciato

StrettoWeb

Ancora violenza tra le mura domestiche, anche in presenza di minori. E’ quanto accaduto a Cosenza dove un uomo di 40 anni è stato sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli per maltrattamenti. Prima la relazione, poi il matrimonio durato 3 anni circa: l’uomo, fin da subito, ha mostrato la sua indole aggressiva, come riportato nella denuncia presentata dalla parte lesa lo scorso 17 giugno.

La donna ha infatti spiegato che il marito, da sempre, ha usato violenza nei suoi confronti con calci, pugni e schiaffi e, addirittura, strappandole ciocche di capelli. L’escalation di violenza è culminata negli scorsi giorni quando, all’apice di una lite, la moglie è stata costretta a scappare fuori in strada per salvarsi.

Sentendo, però, la figlia urlare, è rincasata per constatare che il 40enne si era scagliato su di lei fratturandole un dito. La Squadra Mobile della città bruzia, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Cosenza, ha quindi svolto indagine serrate per appurare i fatti e giungere al provvedimento cautelare.

