Cosenza, Delvecchio e le ultime di mercato: “le sirene per Tutino? In realtà…”

Anche in casa Cosenza il mercato comincia a entrare nel vivo. Dopo la rivoluzione dell’area tecnica e l’annuncio di un allenatore a sorpresa, Alvini, ora sarà il momento di pensare al parco calciatori. A partire da lui, sempre da lui, l’uomo più chiacchierato – da mesi – a Cosenza e non solo: Gennaro Tutino. La storia è ben nota: il club lo ha riscattato e ora dovrà decidere se confermarlo – al netto delle parole dell’agente – oppure incassare una importantissima plusvalenza.

Anche di questo ha parlato il DS Delvecchio, che al Corriere dello Sport ha detto le ultime sul mercato. A partire proprio da Tutino: “per Tutino non ho ricevuto alcuna chiamata. Se lui come altri hanno mercato, ne parleremo nelle sedi opportune. Li reputo importanti perché fanno parte del progetto per la costruzione di una squadra all’altezza della città”. Meroni, invece, andrà via: “con lui c’è stata un’apertura, ma non ha accettato la proposta di incontro. Probabilmente pensa ad altre soluzioni”.

Alvini, come detto, scelta a sorpresa, anche per i nomi che circolavano nelle ore precedenti all’annuncio: “Alvini ci ha trasmesso una grande energia. La sua voglia di tornare subito a lavorare ha fatto la differenza. È la persona giusta per il Cosenza. Con Bocchetti e Bianco, allenatori giovani e rampanti, non abbiamo chiuso perché i matrimoni si fanno in due”, ha precisato Delvecchio.

