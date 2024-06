L’Asp Cosenza cerca volontari per il trasporto infermi-118 | INFO

StrettoWeb

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in virtù della delega conferitale dall’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria- Azienda Zero, ha bandito una manifestazione di interesse per l’affidamento alle Associazioni di Volontariato e alla Croce Rossa Italiana del servizio integrativo trasporto infermi-118 sul territorio regionale.

L’obiettivo della manifestazione di interesse è quello di stipulare apposite convezioni, attraverso le quali si arriverà ad un’integrazione del sistema di emergenza-urgenza 118 grazie alla selezione di soggetti operanti nel settore del volontariato per il trasporto infermi. Tali convenzioni avranno la durata di 36 mesi e saranno stipulate dall’Asp di Cosenza in qualità di soggetto delegato da Azienda Zero.

La titolarità delle convenzioni stipulate rimarrà in capo all’Asp di Cosenza fino all’esistenza ed efficacia della delega conferita da Azienda Zero lo scorso ottobre. Le postazioni integrative del servizio trasporto infermi-118, con la relativa operatività, sono riconducibili alla tipologia di postazione MSB-H24 (ambulanza con autista-soccorritore e due soccorritori) ed il rimborso massimo proposto dall’Asp di Cosenza sarà definito all’esito della presente manifestazione.

Alla selezione possono accedere gli enti pubblici, la Croce Rossa Italiana, in tutte le sue forme giuridiche ed estensioni territoriali (ai sensi del D. Lgs.n.178 del 28/09/2012), e le Associazioni di Volontariato della Regione Calabria in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ad ogni partecipante sarà aggiudicato un massimo di 3 postazioni: la prima nella provincia sede dell’Associazione, la seconda obbligatoriamente fuori dalla provincia sede dell’Associazione, la terza senza vincolo di territorialità, mentre a esplicita richiesta del concorrente alla manifestazione d’interesse è possibile concorrere da una a tre postazioni tutte fuori dalla provincia sede dell’Associazione.

