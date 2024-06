Cosenza avrà un altro asilo nido pubblico finanziato con i fondi PNRR

StrettoWeb

“Il Comune di Cosenza ha ottenuto un nuovo finanziamento di 2milioni 592 mila euro dal PNRR per realizzare un terzo asilo nido pubblico”. Lo annuncia, soddisfatto, il sindaco Franz Caruso, sottolineando il rilevante impegno economico per la realizzazione di strutture educative poste in essere, che non ha precedenti nella storia della città. Questo ennesimo finanziamento, infatti, si assomma ai circa 2 milioni di euro già ottenuti per altri due asili nido in costruzione.

“E’ un risultato importante, l’ennesimo che raggiungiamo, nell’utilizzo dei fondi PNRR che ci gratifica molto perché pone Cosenza ai primi posti in Italia ed in Europa – affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore ai LL.PP. Damiano Covelli – Questo ulteriore finanziamento ottenuto per la realizzazione di un terzo asilo nido pubblico è dovuto, infatti, al virtuosismo dimostrato dalla nostra amministrazione sia per abilità di attrarre investimenti, attraverso progetti validi ed utili alla collettività, sia per capacità di spesa”.

“Una performance che colloca Cosenza ai primi posti tra gli standard italiani ed europei per qualità delle proposte e competenza di gestione. Tant’è che i primi due asili nido già finanziati sono in una fase avanzata di realizzazione. Quello di via Asmara, in particolare, sarà presto ultimato e consegnato alla cittadinanza, mentre per quello di Serra Spiga i lavori iniziati procedono speditamente”.

“La realizzazione dei tre nuovi asili nido – concludono – si inserisce nella strategia che stiamo portando avanti per contrastare la povertà educativa presente nei nostri territori. Ed, infatti, famiglie monoreddito riscontrano notevoli difficoltà nell’accesso ai nidi privati, per come evidenziato da recenti report Istat. Ciò produce una disuguaglianza intergenerazionale per la quale le difficoltà materiali di una generazione si traducono nella privazione di possibilità educative per la successiva”.

“Un circolo vizioso che è nostra intenzione interrompere per garantire uguaglianza formativa a tutti i bimbi della nostra città. Ecco perché i tre nuovi asili nido pubblici, aggiunti ai due già esistenti, collocheranno Cosenza tra le città più vicine ai bisogni delle famiglie ed a portata di bambino”.

