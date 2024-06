Il cosentino Ernesto Carbone è il nuovo Presidente della Quinta Commissione del CSM

StrettoWeb

Ernesto Carbone, cosentino di 49 anni, avvocato e politico, è stato eletto alla guida della Quinta Commissione del CSM. Soddisfazione per il sindaco della città bruzia, Franz Caruso, che ha dichiarato: “l’elezione di Ernesto Carbone mi riempie di gioia non solo perché un cosentino assurge ad un ruolo così prestigioso all’interno del CSM, ma anche per le sue qualità umane e professionali che conosco personalmente e che apprezzo molto”.

“Al servizio del CSM da presidente della Quinta commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, Ernesto Carbone impiegherà ora le sue doti e attitudini di elevato spessore, andando avanti in un percorso esaltante e, sono certo, foriero di nuovi ed importanti traguardi. Con questa convinzione – conclude Franz Caruso – rivolgo al Presidente Ernesto Carbone i miei più sinceri auguri di buon lavoro ed un caloroso in bocca al lupo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.