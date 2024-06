Corte d’Appello di Reggio Calabria, si è insediato il neo Presidente

StrettoWeb

Caterina Chiaravalloti si è insediata oggi come nuovo presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria. È stata nominata dal Plenum del Csm con un solo voto di scarto, 16 voti contro i 15 che sono andati all’altra candidata, Olga Tarzia, attuale presidente facente funzioni della Corte d’appello reggina. Determinante per la nomina di Caterina Chiaravalloti è stato il voto in suo favore del vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli.

Entrata in magistratura nel 1989, Caterina Chiaravalloti, 60 anni, catanzarese, lascia la presidenza del Tribunale di Latina, alla quale era stata nominata nel 2018. In precedenza era stata consigliere della Corte d’appello di Catanzaro e, successivamente, presidente del Tribunale di Castrovillari. Alla presidenza della Corte d’appello di Reggio Calabria Caterina Chiaravalloti subentra a Luciano Gerardis, andato in pensione nel dicembre del 2022.

Gli auguri di buon lavoro del sindaco Falcomatà

“Rivolgo al nuovo presidente della Corte d’appello, Caterina Chiaravalloti, il più sentito augurio di buon lavoro a nome mio e dell’amministrazione comunale che rappresento. Sono certo che Chiaravalloti, forte della sua consolidata e comprovata esperienza, saprà garantire un’opera proficua a servizio del territorio”. È quanto ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà a margine della cerimonia di insediamento del nuovo presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

“L’attività giurisdizionale – ha aggiunto – è strumento determinante per la difesa della democrazia e la salvaguardia della legalità. Sono convinto che la dottoressa Chiaravalloti saprà farsi interprete essenziale nel portare avanti anche il lavoro di sinergia istituzionale che, fino ad oggi, ha contraddistinto la nostra comunità con quella che, a più riprese, abbiamo chiamato “Squadra Stato” e che tanto si è spesa ad ha fatto per il bene di Reggio e dei reggini”.

“Un sentito ringraziamento – ha concluso il sindaco Falcomatà – va rivolto, senza alcun dubbio, al presidente uscente, Olga Tarzia, per l’attività attenta e appassionata che ha svolto durante il suo incarico”.

