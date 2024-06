Corigliano-Rossano, il neo-riconfermato Stasi festeggia a casa… con mamma

StrettoWeb

La schiacciante vittoria di Flavio Stasi alle comunali di Corigliano-Rossano ha portato alla conferma della sua amministrazione ma anche ad incertezza nella compagine di centrodestra che, il giorno dopo della scelta dell’elettorato, deve procedere ad una necessaria analisi del voto e capire dove il “progetto Straface” si è inceppato. Ma oggi è anche una giornata di celebrazione che segue una serata ricca di festeggiamenti e sfilate per la terza città della Calabria.

Questa volta, però, il sindaco neo-riconfermato decide di farlo con gli affetti più cari, tornando “a casa”. E sceglie un piatto di pasta, preparato dalla madre. A celebrare il momento è lo stesso Stasi che pubblica lo scatto sui social. “Lo so, vi aspettavate foto trionfali – scrive -, epiche, ed in fondo anche questa lo é. Come dovrebbe festeggiare la riconferma il sindaco di una città di 80 mila abitanti non lo so, ma tornare a mangiare un piatto di pasta con mia madre per me é abbastanza epico“.

“Grazie di cuore, grazie a tutti del sostegno, dell’affetto, della passione che mi state dimostrando in queste ore, ed anche dell’ansia, della voglia, del sacrificio, della pazienza, del silenzio fiducioso di queste settimane. Un ringraziamento particolare a tutti i candidati, senza nessuna esclusione, ed a tutti i volontari ed i rappresentanti di lista della coalizione: volti, teste e gambe grazie ai quali vivono le nostre idee”.

“Infine un ringraziamento alle mie 12 colonne: Marinella, Domenico, Liliana, Salvatore, Pietro, Piersalvino, Cesare, Isabella, Giuseppe, Biagio, Giuseppe, Titti. Senza la loro resistenza nel momento più difficile di questi 5 anni, la storia sarebbe stata diversa. Il nostro sogno era una Corigliano-Rossano libera“.

“La realtà ha superato il sogno: Corigliano-Rossano è libera e unità. Per Giovanni, per Raffaele e per Alessia, che ci guardano da lassù. Ci vediamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni per gli incontri di ringraziamento, poi si continua a lavorare, più forti, felici e convinti di prima” – conclude uno Stasi sorridente.

