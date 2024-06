Corigliano-Rossano punta sui quartieri con “Frasso in Festa”

StrettoWeb

Promuovere eventi che possano valorizzare i giovani talenti locali offrendo loro una piattaforma per esprimere e far conoscere la propria arte; sostenere le attività commerciali e produttive del territorio e rivitalizzare quartieri prevalentemente residenziali ma con buone potenzialità per diventare punto di riferimento per momenti di aggregazione ed appuntamenti culturali e di intrattenimento.

“Continua ad essere questo – fa sapere il Comitato Frasso Amarelli guidato da Pasquale Capalbo – l’obiettivo sotteso a Frasso in Festa, la tre giorni che da oggi, venerdì 14 a domenica 16 giugno, porterà in via Ugo Gigli, allo scalo di Rossano, musica, street food, Luna Park, spettacoli per bambini ed il mercatino dell’artigianato”.

Il programma

Il programma prevede per oggi, venerdì 14 l’esibizione del seguitissimo Tiktoker Paolo Marincolo con le sue coreografie sui pezzi musicali del momento e di Nevis e Asya, coppia di professionisti dell’arte magica che insieme da più di 20 anni intratterranno la platea con il loro Comedy Show – illusionismo e cabaret.

Sabato 15 spazio alla tarantella con i Briganti della Sila e domenica 16 giugno si chiuderà con il concerto di Giovanni Candia che sarà accompagnato da altri ospiti. Durante Frasso in Festa sarà ricordato anche il consigliere comunale Raffaele Vulcano, scomparso prematuramente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.