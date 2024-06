Corigliano-Rossano, picchia la madre per soldi: arrestato 19enne

StrettoWeb

Scompiglio nella notte a Corigliano-Rossano: un 19enne è stato fermato e arrestato dai Carabinieri per i reati di estorsioni e maltrattamenti in famiglia. La situazione è degenerata nel corso della serata di ieri quando il giovane si è scagliato contro la madre che si era rifiutata di dargli ulteriori soldi per coprire i debiti che aveva contratto. Il giovane non ha accettato il no del genitore e l’ha aggredita.

Una situazione tesa e pericolosa tanto da richiedere l’intervento del 112, allertato proprio dalla donna che cercava di ripararsi dalla furia del figlio. I Carabinieri della Stazione di Corigliano scalo, in sinergia con la sezione Radiomobile e coordinati dalla Procura di Castrovillari, sono giunti sul posto per ripristinare l’ordine. Il giovane è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari dove rimarrà a disposizione dell’A.G.

