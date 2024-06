A Corigliano-Rossano la musica incontra i luoghi di lavoro

StrettoWeb

Sarà il concerto del Maestro Gennaro Ruffolo il prossimo appuntamento concertistico del mese di giugno della diciannovesima edizione de “La Città della Musica”. La rassegna musicale esce ancora una volta dai classici luoghi di esecuzione per incontrare i luoghi produttivi della città. Il concerto 354° della fortunata kermesse è in programma domenica 16 giugno alle ore 20.00 presso l’Agenzia Unipol Sai di Enza Grillo in Via Casciaro 7 in Corigliano-Rossano.

La direzione artistica è affidata alla pianista Teresa Campana. Ingresso gratuito. L’intero cartellone è sostenuto dal Comune di Corigliano-Rossano e dai numerosi partner privati che da molti anni contribuiscono alla realizzazione della kermesse musicale. Tra questi ricordiamo la Pro Loco Rossano “La Bizantina” Aps, Ass. Acam Beethoven Crotone, l’Ass. White Castle Corigliano, Ethos Profumerie Campana, Gruppo donatori di sangue FRATES Rossano, Ristorante LE MACINE Rossano, Unipol Sai Rossano, Centro Ottico Pugliese Rossano, Gallo Azienda Agricola Corigliano, Ass. Vincenzino Filippelli Onlus, Grafosud Printing 3D Rossano, Monaco Group, Gecostore.

Gennaro Ruffolo si Diploma in Fisarmonica Classica con il massimo dei voti sotto la guida del M° Alessandro Mugnoz presso il conservatorio “G.B.Pergolesi” di Ancona. All’età di diciassette anni riceve il leone d’argento al premio di composizione Tommaso Coccione di Poggio Fiorito (CH) con il pezzo “MUSETTE A’ PARIS” pubblicato dalla Bèrben di Ancona.

Il 23 aprile 2013 si aggiudica il 1° posto assoluto al Festival internazionale brani inediti “Musica senza Parole” tenutosi a Castelfidardo nel famoso e rinomato TEATRO ASTRA, con un suo brano intitolato PIZZITANA. Ha partecipato a numerosi concorsi Nazionali ed Internazionali (Capistrello, Chieti, Pescara, Ostuni, Scalea, Città della Pieve, Terni, Castelfidardo, Teramo, Stresa, Recanati, Rieti, ecc…) classificandosi sempre nei primi posti.

È stato ospite più volte su Rai Uno ed in varie televisioni e radio locali. Ha tenuto tournè in Italia, Germania, francia, Portogallo, Sud America e Cina. È docente di fisarmonica presso il Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Corigliano Rossano, e presso le scuole secondarie di primo grado della provincia di Cosenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.