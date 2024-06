Corigliano-Rossano, l’estate sta arrivando all’Acquapark Odissea 2000

StrettoWeb

L’estate è già qui. E niente come una giornata all’Acquapark Odissea 2000 può confortare anche i più impreparati alle alte temperature. Sabato 15 prende il via la 30esima stagione del Parco acquatico da record che per l’occasione si fa ancora più esperienziale con l’inaugurazione di OLYMPUS – IL PRANZO DEGLI DEI, la nuova area ristoro che accoglierà gli show cooking degli chef Pitagorici e le loro proposte nel piatto ispirate alla Magna Graecia.

L’associazione regionale Cuochi Pitagorici che conta collaborazioni internazionali e consulenti che monitorano i cambiamenti gastronomici calabresi in ogni angolo del mondo, nasce durante il Covid su input dell’archeochef Salvatore Murano, patron dell’enoteca e trattoria Max di Cirò Marina e di un gruppo di altri 20 ristoratori e artigiani del gusto che operano in tutte e cinque le province calabresi e portano avanti la bandiera della cucina identitaria legata al territorio dove essa si

realizza, in quella terra che fu abitata dagli Enotri, dai Greci, dai Bretti, dai Romani, dai Bizantini.

Emozioni per il palato, ecco le proposte degli chef

Luigi Quintieri proporrà il Gambero a terra (bocconcino di fiordilatte con Gambero viola di Cariati con la sua crema e vellutata di asparago).

Vincenzo Murano presenterà la ricetta Il Pollino (mini scamorza affumicata con porcini, liquirizia, crema di melanzana arrostita e menta). Gaetano Alia preparerà per gli ospiti dell’Acquapark il Baccalà (con olive nere e Cipolla Rossa di Tropea). Il pastry chef Paolo Caridi presenterà la sua nota dolce: l’Abbraccio di Eaco (cannolo scomposto con ricotta di Monteporo).

Salvatore Murano preparerà Sibari e Crotone tra IX e VI secolo AC (spezzatino di podolica con tris di cipolle, carote antiche, patate viola, grano spezzettato e germogli di pino marittimo). Lo show cooking di Matteo Mollo si concentrerà sul Risotto Olympus (Carnaroli di Sibari mantecato con burro al cedro e gambero rosa dello Ionio). Pietro Bloise, docente all’Istituto Majorana presenterà la Millefoglie Olympus (millefoglie di zucchine con velette di pesce spada e Cipolla rossa di Tropea) il piatto presentato in anteprima all’Istituto Agrario in occasione della presentazione della nuova area tematizzata dell’Odissea 2000.

L’anno che verrà è il nome del piatto che sarà presentato dallo chef

Ercole Villirillo (busiate con capesante, gamberetti e seppie). Gli Gnocchetti contadini (con julienne di cipolla rossa di Tropea soffritta con pomodorini e grattata di ricotta salata) saranno quelli preparati nel corso dello show cooking dell’agrichef Enzo Barbieri. E, infine, Polpo in Primavera (con crema di piselli e consistenze di Cipolla rossa di Tropea) è la proposta di Antonio Franzè. Ai fornelli ci saranno anche gli chef Pittagorici Daniele Viola e Pierluigi Vacca.

Appuntamento fisso con Radio Kiss Kiss

Il week end di Odissea 2000 continua domenica 16 giugno con Radio Kiss Kiss che ancora una volta sarà in diretta dalla Calabria e da Corigliano-Rossano con Pippo Pelo ed Adriana e Aka 7even. Si tratta di un primissimo appuntamento che sarà seguito da altri momenti di musica e personaggi dello spettacolo.

