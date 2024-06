A Corigliano-Rossano “un caffè con Sandro Ruotolo” per parlare di Europa

StrettoWeb

Mercoledì 5 giugno, alle ore 10.00, presso l’hotel Poseidon a Corigliano-Rossano località Schiavonea, si terrà l’iniziativa “Un caffè con Sandro Ruotolo” per presentare la candidatura alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. “Sandro Ruotolo, giornalista impegnato da anni in inchieste importanti sui rapporti tra criminalità e politica tra cui quella sullo smaltimento dei rifiuti tossici in Campania, rappresenta una candidatura della società civile all’interno delle liste del PD che metta in evidenza i problemi reali che vive ancora il Sud”.

E’ quanto si legge nella nota del PD Corigliano-Rossano che prosegue: “dai danni che arrecherà l’autonomia differenziata al dramma quotidiano che vive chi ha bisogno della Sanità. Ed in particolare, proprio su questo tema, Sandro è già intervenuto nei giorni precedenti, insieme al componente della direzione Nazionale Pd Carlo Guccione, parlando delle difficoltà che il sistema sanitario calabrese sta vivendo in questi mesi”.

“Toccherà anche i temi riguardanti le elezioni amministrative della città di Corigliano-Rossano e l’importanza straordinaria che rivestono all’interno della politica calabrese e di come i temi della legalità, della giustizia, della Sanità e del lavoro debbano essere utilizzati per far crescere questa terra e non come mero strumento elettorale e propagandistico come avvenuto con gli annunci su Tribunale, ospedale e porto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.