Corigliano-Rossano tra blackout e crisi idrica: il punto della situazione

StrettoWeb

Dopo una serie di interventi è utile fare il punto sulla situazione sulla rete idrica a Corigliano-Rossano. Nella scorsa settimana si sono registrati disagi importanti nello scalo di Rossano, contrade sud e relative località marine. Questi disagi sono stati causati da numerosi guasti sulla condotta Trionto-Matassa di Sorical, una adduttrice ormai colabrodo.

Le operazioni di riparazione sono durate l’intera giornata di martedì 18 e le perdite riparate in tutto sono state 11. Per questa ragione, nonostante gli impianti comunali fossero perfettamente funzionanti, lo scompenso si è registrato sull’intera rete ed è stato necessario attendere alcuni giorni prima che si assestasse.

Nelle scorse ore, invece, a causa di un guasto Enel che ha sottratto energia a tutti gli impianti idrici di Santa Lucia, si sono registrati guasti altrettanto importanti allo scalo di Corigliano, Schiavonea e contrade litoranee. Anche in questo caso, purtroppo, il guasto è durato un’intera giornata con enorme scompenso della rete che si sta assestando in queste ore.

Al netto dei guasti indipendenti dal Comune, in queste ore si registrano disagi nelle località montane di Corigliano ed in alcune zone marine, Momena-Galderate. Per le prime, sono in corso delle verifiche alle sorgenti ed alla rete dei Fornelli, principale fonte di approvvigionamento dell’area, dopo essere già intervenuti sull’impianto di Simonetti.

Per le seconde nei prossimi giorni sarà attivato il nuovo impianto idrico di Momena, realizzato dall’Amministrazione nei mesi scorsi, che servirà le località marine ed il rilancio del Petraro. Nella giornata di domani, mercoledì 26 giugno, per interventi di manutenzione straordinaria, potrebbero verificarsi disagi nella regolare erogazione idrica in zona Momena. Disponibile il servizio autobotte prenotabile al numero verde 800222116

In prospettiva per rafforzare l’approvvigionamento dei centri storici è già in programma la potabilizzazione delle sorgenti di Bosco dell’Acqua e la realizzazione di un nuovo impianto a servizio della Cona-Pantasima, oltre ad andare avanti sul percorso di distrettualizzazione del territorio, ovvero della ottimizzazione della rete rendendo ogni area autonoma.

Il blackout Enel che ha fermato gli impianti di Santa Lucia è stato solo uno dei tanti che continuano a registrarsi in città, segno di una rete in sofferenza a causa dei consumi. I lavori in corso lungo molte strade della città, concordati tra Enel ed Amministrazione, che saranno seguiti dal rifacimento del manto stradale, sono funzionali ad evitare questi blackout in futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.