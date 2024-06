Corigliano-Rossano: l’amministrazione Stasi annuncia la realizzazione di due nuovi asili nido

StrettoWeb

Il Comune di Corigliano-Rossano è destinatario di un nuovo finanziamento PNRR per l’incremento di ulteriori 126 posti di asili nido per bambini con fascia di età 0-2 anni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, con il Decreto n.79 del 30/04/2024 ha destinato all’Ente un finanziamento complessivo di oltre 3 milioni di euro che il Comune ha deciso di utilizzare per la creazione di due nuovi asili nido comunali in città.

Rispondendo all’Avviso n. 68047 del 17/05/2024 “PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alla Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia”, l’Amministrazione Comunale ha preso atto del finanziamento summenzionato con cui ha previsto la costruzione di due nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni individuando un lotto di terreno in Località Boscarello ed un lotto di terreno in Località Petra.

Ciò significa che la Città avrà due nuovi asili nido comunali di 63 posti cadauno che si andranno ad aggiungere a quello già esistente in Via Maradea a Corigliano Scalo ed a quello in fase di costruzione di contrada Frasso a Rossano Scalo. Si passa, dunque, ad avere ben quattro asili nido comunali, dall’unico in funzione attualmente.

Ovvero dai 43 posti attuali ai 240 posti futuri, frutto anche dell’ampliamento del nido di Via Maradea (20 posti in più) e del nido in costruzione di contrada Frasso (51 posti). Un dato che concorre ad avvicinare la Città di Corigliano-Rossano alla soglia del 33% fissata dall’Unione Europea in termini di posti di asilo nido ogni 100 bambini della fascia 0-2 anni.

Il Ministero dell’Istruzione esaminerà la ricevibilità della domanda, a cui seguirà la stipula della relativa convenzione e la conseguenziale realizzazione degli interventi previsti.

