Contratti pubblici, due incontri di ANCI Sicilia

Due incontri sul Codice dei Contratti pubblici nella Pubblica amministrazione organizzati dall’ANCI Sicilia in videoconferenza il 2 e l’8 luglio. Martedì 2 luglio, dalle 15 alle 18, si inizierà con un approfondimento sulle varie applicazioni del codice, mentre l’8 luglio, dalle 10 alle 13, si parlerà di “Le caratteristiche e i vantaggi del Sistema dinamico di acquisizione delle PA (SDAPA) e il confronto con gli altri sistemi di affidamento”

Il secondo incontro è realizzato in collaborazione di Consip, e sarà finalizzato ad illustrare agli enti locali, attraverso l’analisi della disciplina e delle differenze con gli altri strumenti di negoziazione telematici previsti dal codice dei contratti, il funzionamento e i vantaggi legati all’utilizzo dello SDAPA con un focus anche sugli aspetti principali per l’affidamento dei servizi di pulizia e di manutenzione degli immobili tramite la predisposizione di un Appalto Specifico in ambito SDA.

