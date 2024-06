Via libera del Consiglio europeo ai top jobs, la posizione dell’Italia

StrettoWeb

Via libera del Consiglio europeo ai top job. A Bruxelles passa il “pacchetto” deciso da popolari, socialisti e liberali per i vertici dell’Unione: bis per Von der Leyen, Costa al Consiglio e Kallas Alto rappresentante. Insomma tiene la maggioranza “vecchia” con un lavoro dietro per allargarla ai Verdi. L’Italia? Il premier Giorgia Meloni si è astenuta sul presidente della commissione e ha votato contro il socialista Antonio Costa e la liberale Kaja Kallas. Le nomine devono essere poi ratificate dal Parlamento Europeo.

Meloni: “nomine Ue sbagliate nel metodo e nel merito”

“La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici europei è sbagliata nel metodo e nel merito. Ho deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini e delle indicazioni che da quei cittadini sono arrivate con le elezioni. Continuiamo a lavorare per dare finalmente all’Italia il peso che le compete in Europa“. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

“Grata ai leader per avermi scelta”

“Sono grata della scelta dei leader per confermarmi alla presidenza della Commissione europea“. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Costa: “la mia priorità sarà l’unità tra gli Stati Ue”

“Ringrazio per la fiducia che i membri del consiglio mi hanno testimoniato. Sono lieto di essere a breve parte di questa squadra” con Ursula von der Leyen e Kaja Kallas. “Sono sicuro che la nostra collaborazione porterà a un lavoro di successo per servire l’Ue e i suoi cittadini”. “Creare l’unità tra gli Stati membri sarà la mia principale priorità quando assumerò il mio ruolo a dicembre”. Lo ha detto Antonio Costa, in un videocollegamento nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.

Scholz: “con von der Leyen-Costa-Kallas Ue avanti veloce”

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso via X “le congratulazioni a Ursula von der Leyen, Kaja Kallas e Antonio Costa” per la nomina ai vertici delle istituzioni comunitarie “un segnale importante. Con loro possiamo andare avanti velocemente e bene”, sottolinea.

