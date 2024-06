Conferma fondamentale: Eriel Pizetta sposa il progetto Futura

StrettoWeb

La Polisportiva Futura continua a parlare brasiliano. Accanto alla conferma del leggendario Humberto Honorio, giocatore che è a capo, dalla stagione che si va ad aprire, dello staff tecnico accanto al confermato Tonino Martino, arriva una lieta ed importante conferma.

Dopo l’estro di Simone Minnella, chilometri, gioco, difesa e ripartenze saranno garantiti dalla sua forza. Dopo un lungo inseguimento in sede di mercato nella passata stagione, e dopo aver toccato con mano le doti umane e sportive dell’atleta, la dirigenza gialloblu è lieta di comunicare la conferma di Eriel Pizetta.

Calcettista brasiliano, forte e dinamico. Laterale, classe 1990, conosciuto e vincente in tutta Italia: ha giocato per il PesaroFano, Napoli Calcio a 5, Rossano, Ascoli, Sampdoria e Melilli. Nell’ultima stagione, terminata con la permanenza in A2 Elite, Pizetta si è distinto come il secondo miglior marcatore del club con 13 reti realizzate.

Esperienza, forte in difesa, ottima lettura di gioco ed un buon tiro: sono queste le caratteristiche di un’atleta che, come detto, si è fatto notare anche “fuori dal campo”. Impagabile il lavoro straordinario che Eriel Pizetta sta mandando in scena verso i piccoli calcettisti della Scuola Calcio Futura. Un lavoro sinergico, attuato in compagnia di Antonio Pannuti e del Capitano Jean Carlos Cividini che sta valorizzando le progettualità giallo-blu verso i “campioni del domani”.

