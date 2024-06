Condofuri: recupero dalle Guardie Ambientali d’Italia un gruccione ferito

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, le Guardie Ambientali d’Italia sono state chiamate a intervenire per il recupero di un gruccione ferito. La segnalazione è arrivata tramite una telefonata da parte di una cittadina residente a Condofuri, la quale ha informato l’associazione di aver trovato l’animale nelle vicinanze della sua abitazione con un’ala spezzata.

“Immediatamente dopo aver ricevuto la chiamata, è stato attivato il protocollo di soccorso. Grazie alla pronta collaborazione dei colleghi dell’ANPANA GEPA di Reggio Calabria, rappresentati dal signor T. Di G., una squadra delle nostre guardie è stata inviata sul posto. L’animale è stato recuperato con cura e trasportato in sicurezza alla responsabile dell’ANPANA GEPA, che ha provveduto a somministrare le prime cure necessarie”. Lo affermano in una nota le Guardie Ambientali d’Italia.

“Il gruccione ferito sarà poi trasferito lunedì presso il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Catanzaro, dove riceverà ulteriori trattamenti e riabilitazione. Speriamo che l’animale possa riprendersi completamente e tornare presto in libertà. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo intervento, dimostrando ancora una volta come la collaborazione e la rapidità d’azione siano fondamentali per la protezione della nostra fauna selvatica”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.