Comunali Alto Ionio Cosentino: tira aria di cambiamento ma non mancano le eccezioni | DETTAGLI

Si avvia alle battute finali lo spoglio per le Comunali 2024 anche nell’Alto Ionio Cosentino. Sono 10 i Comuni che hanno scelto il nuovo Sindaco e la giunta che lo accompagnerà nei prossimi 5 anni. La parola d’ordine, per la maggior parte dei paesi, è “cambiamento”: tanti, infatti, i nuovi volti della politica locale che vanno a sostituire ormai i veterani. Con alcune eccezioni. Vediamo di quali si tratta in dettaglio.

Alessandria del Carretto

Il piccolo comune montano ai piedi dello Sparviere riconferma Domenico Vuodo e la sua “Impegno Comune” (81,73%) per un secondo contro l’avversario Giuseppe Napoli (18,27%).

Amendolara

La cittadina torna al voto dopo solo 3 anni a causa del decesso del Primo Cittadino Pasquale Aprile. A contendersi lo scranno comunale, Maria Rita Acciardi – veterana della politica locale – e Antonio Calienni. Gli amendolaresi optano per il conosciuto e scelgono Maria Rita Acciardi che vince con il 57,89%.

Cerchiara di Calabria

La corsa alle comunali di Cerchiara di Calabria vede un tête-à-tête tra Luca Cosimo Franzese e Ramundo Giuseppe. A spuntarla è proprio quest’ultimo, già assessore della precedente giunta Carlomagno.

Montegiordano

A Montegiordano, invece, sono tre gli aspiranti candidati a sindaco: Domenico Rocco Acciardi, Mario Franchino e l’uscente Rocco Introcaso. Quest’ultimo, con 400 voti di scarto, batte gli avversari e si riconferma alla guida del paese.

Nocara

Il paese montano a confine con la Basilicata opta invece per un sindaco donna: Maria Antonietta Pandolfi (54,41%) la spunta su Francesco Trebisacce con il 45,59%.

Oriolo

Ad Oriolo invece si sfidano tre liste che vedono il sindaco uscente Simona Colotta contro Vincenzo Diego e Antonio Caruso. La spunta Colotta con il 51,55% di preferenze.

Rocca Imperiale

L’ultimo paese calabrese prima del confine lucano vede il sindaco uscente Giuseppe Ranù trionfare su Ferdinando di Leo. Per l’Avvocato è il terzo mandato nella “Città dei Limoni”.

Roseto Capo Spulico

Anche qui si conferma l’aria di cambiamento, ma per pochissimo: il terzo mandato del sindaco uscente Rosanna Mazzia non s’ha da fare. A spuntarle è infatti il giovane Giovanni Pugliese.

Trebisacce

Il Comune di Trebisacce, dopo solo due anni e un Commissariamento, torna al voto e decide per il “vecchio”: i cittadini si rivelano fedelissimi di Franco Antonio Mundo che con il 54,79% di preferenze supera l’avversaria Mariateresa Petta (45,21%).

Villapiana

Villapiana taglia i ponti con il passato: lo “storico” Primo Cittadino Paolo Montalti (41,82%) lascia il Comune (già commissariato) per fare posto a Vincenzo Ventimiglia e la sua “Villapiana Futura” con 58,18%. Tra i due, 60 voti di scarto.

