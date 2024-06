La commedia “Pregiudizi di condominio” fa centro al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme

StrettoWeb

Non hanno deluso le aspettative gli attori della Compagnia teatrale “I Vacantusi” che sul palco del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme hanno portato in scena lo spettacolo “Pregiudizi di condominio”. Uno spettacolo inedito, brillante e divertente, messo in scena con la puntuale e sapiente regia di Patrizia Anania, sotto la direzione artistica di Nico Morelli e Ercole Palmieri.

L’evento, inserito nel progetto “Vacantiandu 2024”, è candidato all’Avviso “Eventi di promozione Culturale 2024” finanziato con risorse Pac 2014/2020 – AZ. 6.8.3 dalla Regione Calabria, Dipartimento istruzione Formazione e pari opportunità – Settore cultura.

Protagonista della storia è Amanda, portinaia di un condominio messo a subbuglio da un segreto che le appartiene e che ha custodito per anni. Stanca però dei continui pettegolezzi da parte delle donne del condominio, decide di rivelare. Da qui inizia un susseguirsi di esilaranti equivoci e incomprensioni, che vedono protagoniste le coppie che vivono nel palazzo, culminati in un epilogo inaspettato.

Amanda, infatti, vive insieme al figlio Gustavino, nato a seguito di una notte di passione avuta dieci anni con un uomo rimasto sempre sconosciuto. Ed è proprio questo il segreto che lei non ha ancora rivelato: il padre del figlio è un uomo che vive proprio in quel palazzo. Da qui inizia la “caccia” all’uomo che, con un susseguirsi di riflessioni e congiunture, metterà in evidenza i difetti umani che popolano la nostra quotidianità.

Un messaggio che la regista Patrizia Anania ha voluto lanciare attraverso lo spettacolo, che non è mero divertimento ma anche riflessione su alcuni aspetti della vita quotidiana. Ricco di romanticismo il finale, del tutto inaspettato, con Amanda che riabbraccerà l’amore della sua vita, tenuto nascosto per troppi anni.

Bravissimi gli attori Daniela Muraca, Paolo Morelli, Vincenzo Muraca, Ruggero Chieffallo, Rosellina Aiello, Arianna Perri, Maria Perri e Nunzio Santoro. Così come anche tutti gli operatori che hanno lavorato alla riuscita dello spettacolo: l’aiuto regista Adriana Mazza (che ha curato anche il trucco), Camillo Benzo responsabile audio e video e Sabrina Pugliese responsabile di produzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.