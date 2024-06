Il Comitato Ponte Subito: “boom di consensi pro Ponte in tutta l’area dello Stretto, la maggioranza vuole l’opera, il Governo continui così”

StrettoWeb

“Le elezioni sono il momento più alto e nobile di una democrazia: è tramite il voto che i cittadini esprimono la propria opinione in modo solenne e sacro. E nel weekend, in occasione delle europee, i cittadini si sono espressi per l’ennesima volta a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto”. Lo afferma, in una nota, il Comitato Ponte Subito. “I dati sono straordinari: crescono tutte le forze di Governo, mentre– aggiunge il Comitato – diminuisce il consenso complessivo dei partiti contrari al Ponte, in modo particolare per il crollo del Movimento 5 Stelle”.

Il Comitato Ponte Subito aggiunge: “i dati più interessanti arrivano proprio dal territorio dell’area dello Stretto: in tutti i Comuni interessati direttamente o indirettamente dalla realizzazione del Ponte c’è un consenso molto netto per il Centrodestra pro Ponte, che in alcuni casi – come a Scilla – raggiunge addirittura il 60%. La maggioranza pro Ponte è netta a Messina e Villa San Giovanni, straordinaria a Reggio Calabria. Allargando lo sguardo, si conferma una forte maggioranza pro ponte anche in Sicilia e in Calabria. Questi dati confermano la bontà della realizzazione del Ponte anche sotto il profilo democratico: i No Ponte potranno anche mobilitarsi nelle piazze, ma la maggioranza – spesso educata e silenziosa – si definisce alle elezioni e non per strada”.

“Il Governo quindi – conclude la nota del Comitato – ha pieno mandato per proseguire l’azione già intrapresa per la realizzazione del Ponte sullo Stretto nel modo più veloce possibile: è una priorità assoluta per questo territorio che lo attende invano già da troppo tempo”.

