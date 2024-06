Comicità e spettacolo: Nino Frassica e la sua band sul palco del “Due Mari” di Maida

StrettoWeb

Sarà un 21° Anniversario tra le Stelle quello in programma domani nell’imponente Centro Due Mari di Maida. Il ricco programma, tutto ad ingresso libero, prenderà il via alle 17:30 e accompagnerà il pubblico fino a tarda sera, regalando momenti di puro divertimento, risate e musica. Nell’area interna, direttamente da “Uomini e Donne”, arriveranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore, mentre Elisabetta Gregoraci e Roberto Farnesi, madrina e padrino della serata, saranno i testimonial del taglio della torta del 21° compleanno di questa struttura commerciale, tra le più note e dinamiche della regione anche nell’organizzazione di eventi.

Alle 21:00, ci si sposterà nell’ Area Esterna dove, sul grande palcoscenico coperto da mega live, ci sarà il concerto spettacolo di Nino Frassica con i mitici musicisti della sua Los Plaggers Band. Lo show del Tour 2000/3000 del celeberrimo artista, tra i più simpatici e amati dello spettacolo, del cinema e della televisione italiana, durerà circa due ore e sarà un vero e proprio originalissimo concerto, intervallato da battute, gag e intermezzi con il pubblico. Comico, attore, cantante e scrittore, Nino Frassica ha costruito uno spettacolo davvero unico nel panorama dei live italiani.

Con i Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti, il cui nome è una fusione tra Platters e plagio, trascina il pubblico in un coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto-cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc…

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, ecc., fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano.

Il concerto di Nino Frassica è una esclusiva in Calabria di Fatti di Musica 2024, il Festival del live d’autore ideato e diretto da Ruggero Pegna. Al termine dello show, si continuerà a ballare con il DJ set di KanDJ e le irresistibili Le Donatella, autentico fenomeno social. La serata sarà presentata dal bravissimo Luigi Grandinetti.

“Sarà una grande festa, una serata indimenticabile – affermano Azzura Franconeri e Raffaele Quaranta, rispettivamente responsabile marketing e direttore della struttura – per uno straordinario traguardo che vogliamo condividere con migliaia di calabresi, ringraziandoli per l’affetto di sempre e i continui attestati di stima che ci riempiono di gioia!”.

