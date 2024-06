Club Soroptimist della Calabria alla Casa Circondariale di Vibo Valentia: torna la musica dal vivo

StrettoWeb

Ritornano gli appuntamenti con la musica dal vivo presso la Casa circondariale di Vibo Valentia, organizzati dal Club Soroptimist international (Club della Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Palmi, Reggio Calabria, Soverato) in collaborazione con il Conservatorio di Musica Torrefranca di Vibo Valentia, l’Associazione Promocultura ETS Calabria e il Liceo Statale Musicale Capialbi di Vibo Valentia.

Il progetto “Musica oltre”, consapevole della capacità della Musica di unire storie ed esperienze diverse, infrangendo barriere e abbattendo confini, prevede quindi una serie di concerti da realizzare nei mesi di maggio e giugno, in cui la Musica stessa assumerà un significato di inclusione sociale.

Il programma degli eventi

Gli eventi avranno inizio venerdì 31 maggio con l’Ensemble di sax, guidato dai maestri Isabella Fabbri e Edoardo Zotti, e proseguiranno venerdì 7 giugno con l’Ensemble di clarinetti, formati dai maestri Tommaso Rotella e Francesco Giardino, per concludersi venerdì 14 giugno con il Trio di fisarmoniche della classe del maestro Giancarlo Palena. In occasione del concerto del 7 giugno, l’Associazione Promocultura ETS allestirà una mostra di strumenti musicali e spartiti antichi, risalenti alla fine dell’800, in dotazione alle bande musicali interne al penitenziario.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.