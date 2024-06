Clamoroso Calenda, ora riporta Azione nella coalizione del Pd: “purché non ci sia anche Renzi”

StrettoWeb

Carlo Calenda sembra orientato verso il (centro)sinistra. È questa l’ultima novità nell’ex Terzo polo, emersa dall’incontro del capo di Azione con i suoi parlamentari. Per il leader centrista l’insuccesso alle europee sarebbe causato dall’incerto posizionamento del partito in uno scenario sempre più polarizzato. Non facendocela da soli, in sostanza, ci si avvicina ai più forti dell’opposizione in questo momento, ossia al Partito democratico. Con una sola condizione: non allearsi di nuovo con Renzi.

