Cittanova pronta a un evento sportivo molto atteso: ecco la Granfondo Sentieri d’Aspromonte

E’ fissata in calendario per il 23 giugno la Granfondo Sentieri d’Aspromonte, una delle principali classiche di Mtb non solo di Calabria ma di tutto il Centro Italia. Quest’anno la prova di Cittanova (RC) avrà una valenza davvero speciale perché oltre a concludere il circuito Openspeed che mette insieme alcune delle principali prove al di qua e al di la dello Stretto di Messina, sarà anche Campionato Italiano Csi Marathon, il che dovrebbe portare nella cittadina reggina tanti biker provenienti anche dalle altre regioni, soprattutto quelle dove l’ente ha una florida attività come ad esempio Lazio e Campania.

Il percorso

Sono previsti due percorsi: quello Marathon misura 53 km per un dislivello di 1.800 metri e si preannuncia particolarmente impegnativo con salite importanti sia nella prima parte che a metà gara. Il medio è di 31 km per 1.100 metri. Entrambi i percorsi prenderanno il via da Piazza Calvario con lo start fissato per le ore 9:00. A fine gara, oltre alla consegna dei riconoscimenti per i campioni italiani e per i vincitori del circuito, verranno premiati i primi 3 assoluti e di categoria, oltre alle prime 3 società. Le iscrizioni sono già aperte al costo di 25 euro più 2 di noleggio per il chip.

Indicazioni per raggiungere Cittanova

Cittanova, raggiungibile tramite l’autostrada A2 con uscita Gioia Tauro e direzione Taurianova sulla SP1, sarà per molti un’autentica sorpresa, a cominciare dalla sua Villa Comunale “Carlo Ruggiero considerata Monumento Nazionale d’interesse storico-naturalistico. Bellissimi anche i palazzi e le fontane monumentali del centro storico della cittadina, tutti costruiti tra il 1700 e 1800. Un giro turistico, magari al sabato, sarà davvero un “plus” molto apprezzato. Per informazioni: Asd Bicittanova Cycling Team, tel. 392.5658551

