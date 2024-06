Cittanova Calcio, i dirigenti in coro: “rassegniamo le dimissioni”

StrettoWeb

In una nota stampa congiunta, i dirigenti del Cittanova Calcio hanno annunciato le dimissioni. In due anni, una retrocessione in Eccellenza e una promozione mancata. “Carissimi Tifosi – si legge – giunge al capolinea la stagione di questa dirigenza della ASD Calcio Cittanova. Il primo anno è stato caratterizzato da una necessaria improvvisazione dovuta al ritardo nell’iscrizione della squadra e alla relativa costruzione dell’organico. Di qui la retrocessione, nonostante gli sforzi dell’intera dirigenza”.

“Nella stagione trascorsa si è cercato di riconquistare la categoria e, nonostante la partecipazione ai playoff, si è dovuto cedere il passo. Sono stati due anni intensi caratterizzati da moltissime difficoltà, durante le quali la dirigenza non ha lesinato né impegno, né sacrifici economici. Troppi, ad ogni evidenza, per affrontare anche la nuova stagione”.

“È per questa ragione – proseguono i dirigenti – che l’intera dirigenza ha presentato le dimissioni. La nostra esperienza finisce qui, consapevoli di avere dato tutto noi stessi per mantenere il calcio a Cittanova”.

“Allo stesso tempo, lanciamo un appello accorato affinché chi ama il calcio giallorosso si faccia avanti per prendere in mano le redini di questo progetto calcistico, evitando che un patrimonio straordinario per il paese e per l’intero territorio venga disperso. Cittanova e l’ASD Cittanova meritano un futuro luminoso”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.