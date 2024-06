Città unica Cosenza, la posizione di FdI: “serve un accordo con l’opposizione”

StrettoWeb

“Noi siamo sempre stati favorevoli alla città unica di Cosenza . Lo abbiamo detto chiaramente e senza infingimenti”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Abbiamo, però, sempre raccomandato un confronto con le opposizioni in consiglio regionale per trovare una sintesi prima della risoluzione finale. E’ un metodo democratico che rivendichiamo, perché non abbiamo mai pensato che la democrazia significhi far valere comunque il fatto di essere maggioranza”.

“Rivendichiamo con orgoglio – aggiunge Antoniozzi – il fatto che la presidente della commissione consiliare regionale che ha trattato l’iter è stata la nostra Luciana De Francesco: lo ha fatto impiegando dieci mesi, e non una settimana, e ospitando tutti i contributi possibili, sia quelli a favore che quelli contro, dimostrando grande spirito istituzionale”.

“C’è chi vorrebbe la città unica per fare il Sindaco, chi non la vorrebbe per difendere spazi personali e in mezzo c’è una cittadinanza che vuole un grande comprensorio per dare dignità alla funzione di capoluogo della provincia. E’ chiaro che in democrazia alla fine è legittimo far valere i numeri – conclude Antoniozzi – ma noi faremo di tutto fino alla fine per arrivare a un accordo: il Pd cosentino mise la proposta nel suo programma politico alle comunali e sarebbe difficile spiegare le ragioni del no oggi”.

