A Cirella (Cosenza) torna Calici Sotto le Stelle: tutto pronto per la presentazione | INFO

Calici sotto le stelle® riprende il suo percorso sabato 29 giugno alle ore 20:00, con la presentazione della 15ª Edizione della manifestazione che si terrà nella stupenda cornice dello storico Hotel Ducale a Cirella. La serata prevede un incontro-dibattito in cui verranno illustrate le novità dell’edizione 2024 dell’evento che annualmente promuove eccellenze enologiche del territorio, ideato dall’Associazione Culturale Cerillae e dalla Casa del Chiarello, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Diamante.

Le serate

Quest’anno le date annunciate di Calici Sotto le Stelle® sono quelle del 18, 19 e 20 luglio e del 22, 23 e 24 agosto 2024. L’evento di presentazione del 29 giugno prevede gli interventi di rappresentanti delle istituzioni e di esperti in ambito enogastronomico. In particolare, i saluti iniziali saranno portati dalla presidentessa dell’Associazione Culturale Cerillae, Alessia Ricioppo e dal Sindaco di Diamante, Achille Ordine. Interverranno: L’Assessore al Turismo del Comune di Diamante, Francesco Bartalotta; il Direttore del Gal Riviera dei Cedri, Domenico Amoroso; il Presidente dei sommelier AIS Calabria, Antonio Fusco; il Commissario straordinario ARSAC, Fulvia Michela Caligiuri; l’Assessore regionale all’Agricoltura, On. Gianluca Gallo. L’incontro sarà moderato dal giornalista Giuseppe Gallelli.

A seguire, nei giardini dell’Hotel, elegante dimora del XVIII secolo, sarà allestito un percorso degustativo per assaporare i vini delle Cantine aderenti alla 15ª edizione di Calici sotto le stelle® e prodotti tipici locali, il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale che vedrà protagonista il More Duo con la bellissima voce di Francesca Calabrò, accompagnata dalla maestria di Giuseppe Viggiano alla chitarra.

Gli appuntamenti di luglio e agosto della manifestazione avranno ancora una volta come scenario l’incantevole centro storico di Cirella e gli organizzatori confermano tutti gli ingredienti che hanno reso l’evento tra i più seguiti in Calabria, senza escludere nuove proposte e novità che saranno annunciate nel corso della presentazione. Le aziende vitivinicole saranno le assolute protagoniste con degustazioni di vini Dop, Doc e IGT. Non mancherà l’area food dedicata alla gastronomia di qualità. La manifestazione, com’è tradizione, continuerà a offrire ampio spazio agli eventi di spettacolo, divulgativi e culturali.

