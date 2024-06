Il Circolo del Tennis Crucitti organizza la manifestazione nazionale “Giocagin UISP” | INFO

StrettoWeb

Il Circolo Tennis Crucitti anche quest’anno, con una tradizione ormai più che trentennale, organizza presso la propria sede la manifestazione nazionale “GIOCAGIN -UISP” rappresentandola attraverso un saggio per tutti i bambini delle scuole d’infanzia che hanno aderito al progetto “Lo Sport a Misura di Bambino” durante l’anno scolastico 2023/24. Tale evento, di carattere ed importanza nazionale, verrà presentato lunedì 3 giugno con una conferenza stampa presso la sala Federica Monteleone del Consiglio regionale.

Il Circolo Tennis Crucitti è da sempre attento ad offrire ed insegnare una qualità di vita ottimale ai bambini che concretizza anche attraverso l’organizzazione di diverse attività e manifestazioni di rilevanza nazionale, promuovendo e sostenendo quotidianamente il diritto al gioco per tutti con tante esibizioni di attività motorie e diverse discipline sportive (GIOCO – SPORT).

E la Manifestazione Nazionale UISP GIOCAGIN 2024 rappresenta proprio l’emblema di questo obiettivo. Essa nasce infatti alla fine degli anni 80 come manifestazione nazionale dell’Uisp capace di raccogliere, in un’unica rassegna, varie attività di “Sport per Tutti”, praticate in palestra, da persone di tutte le età. Ogni anno Giocagin unisce tutti gli appassionati sportivi in decine di città in tutta Italia che partecipano all’evento unite dal motto “Il divertimento in movimento”.

Il Circolo Tennis Crucitti anche quest’anno dunque proporrà questo meraviglioso “Spettacolo Sportivo” dove i protagonisti saranno oltre 400 bambini di diverse scuole dell’infanzia che si esibiranno, in quattro giornate, davanti agli occhi emozionati di genitori, nonni, zii e loro maestre e dirigenti scolastici, mentre il Presidente del Circolo Tennis Crucitti, Demetrio Crucitti, da sempre dedito al valore dell’inclusività e dell’accoglienza, premierà al termine della manifestazione ogni singolo bambino partecipante e i dirigenti di ciascuna scuola dell’infanzia.

