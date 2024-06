A Cinquefrondi il campionato regionale di Tiro con l’Arco, i risultati | FOTO

StrettoWeb

Fine settimana intenso nel mondo del tiro con l’arco in regione, infatti nella cittadina di Cinquefrondi la locale società sportiva assegnataria da parte del comitato regionale ha organizzato il campionato regionale targa 2024 Domenica 23 giugno. Alla manifestazione sportiva la società degli Arcieri Club Lido, sotto la guida del mister Edoardo Poerio Piterà ha portato sulla linea di tiro 5 atleti che a fine competizione hanno portato a casa ben due titoli assoluti e tre individuali. Nell’olimpico maschile il titolo assoluto della specialità va a Francesco Poerio Piterà che si porta a casa pure l’oro nella classe gara juniores, stesso copione nel compound dove Anastasia Poerio Piterà vince l’assoluto e conquista l’oro nella sua classe gara.

Oro anche per la giovanissima Fabio Ludovica nella divisone compound classe Ragazze, seguita dal bronzo individuale di Poerio Piterà Edoardo a sorpresa nella divisione olimpica master targa essendo lo stesso arcieri prevalentemente arco nudo. Chiede ai piedi del podio Valentino Serafino con un ottimo 4° posto. Il team ha avuto il supporto tecnico durante la trasferta da Gulia Sabrina, mentre tra gli accompagnatori Sgotto Maurizio e Sgotto Sofia hanno fanno il tifo al team durante le fasi di gara.

Soddisfatto il mister Poerio Piterà Edoardo della prestazione dei ragazzi: “nonostante gli impegni scolastici, essendo lo stesso impegnato negli esami di maturità, ha trovato il tempo necessario per poter svolgere pochi ma intensi allenamenti, stessa cosa dicasi per la giovane Anastasia Poerio Piterà e Fabio Ludovica. I ragazzi si sono divertiti nonostante il caldo supportati dai nostri validi accompagnatori, che ringrazio per la disponibilità sempre dimostrata. Con l’occasione del campionato regionale abbiamo avuto come supporter i nostri nuovi tesserati Maurizio e Sofia Sgotto con l’augurio di vederli presto impegnati anche loro in una competizione sportiva”.

