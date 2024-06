Chinnici (Forza Italia): “antimafia ideologica nuoce al contrasto delle cosche. Vannacci estremista lontanissimo da me”

StrettoWeb

“Penso che la nuova riforma della giustizia non possa prescindere da due elementi che sono indispensabili. È una riforma che va fatta nell’ambito di un confronto tra le parti e tenendo presenti i capisaldi che sono autonomia e indipendenza della magistratura”. Lo ha dichiarato Caterina Chinnici candidata capolista circoscrizione isole di Forza Italia alle elezioni europee intervistata da Klaus Davi per il web talk KlausCondicio.

Chinnici (FI), Vannacci? “Posizioni estremiste lontanissime da me”.

Rieccole. “Le posizioni da lui espresse sono estremiste e sono lontanissime da me. Io sono una moderata, sono agli antipodi di queste posizioni.” Lo ha dichiarato Caterina Chinnici candidata capolista circoscrizione isole di Forza Italia alle elezioni europee intervistata da Klaus Davi per il web talk KlausCondicio.

Chinnici (FI): “ho sofferto per insulti, antimafia ideologica nuoce a contrasto alle cosche”

“Con il mio passaggio a Forza Italia sono stata oggetto di attacchi che mi hanno molto ferita, anche molto violenti, del tutto gratuiti. Ho sofferto per quegli attacchi. Nell’antimafia c’è anche una componente ideologica che fa male all’antimafia stessa e al contrasto alla criminalità perché finalizzata solo a creare polemiche. Il mio passaggio a Fi è stato solo un atto di coerenza con le mie idee.” Lo ha detto Caterina Chinnici candidata capolista circoscrizione isole di Forza Italia alle elezioni europee intervistata da Klaus Davi per il web talk KlausCondicio.

Chinnici (FI): “Silvio Berlusconi? Mai conosciuto”

“Silvio Berlusconi non l’ho mai conosciuto quindi non posso esprimere giudizi. Il mio riferimento in Fi è Antonio Tajani. Con lui negli anni si è sviluppato prima un rapporto di stima reciproca e inseguito di collaborazione.” Lo ha dichiarato Caterina Chinnici candidata capolista circoscrizione isole di Forza Italia alle elezioni europee intervistata da Klaus Davi per il web talk KlausCondicio

