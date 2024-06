Il centro storico di Rossano avrà la sua rotatoria: la Provincia approva il progetto

StrettoWeb

“Finalmente è stato approvato il progetto esecutivo della rotatoria all’intersezione tra la sp 250 e la 188, nei pressi della galleria Paramassi” ha dichiarato il consigliere provinciale Salvatore Tavernise. “Un progetto che sin dal mio insediamento nel Consiglio provinciale ho costantemente caldeggiato sia alla Presidente sia al Dirigente ai lavori pubblici. Testimonianza di ciò sono i diversi comunicati stampa in cui sollecitavo l’Ente per il mancato ascolto”.

“La determina di qualche giorno fa mi fa ben sperare che di fronte a richieste di evidente interesse pubblico, la Provincia si dimostri valida e collaborativa – continua il riconfermato consigliere del comune di Corigliano-Rossano dopo le recenti elezioni di inizio giugno – Certo, i tempi della politica, talvolta, sono purtroppo tartarugheschi, ma pazienza e perseveranza rappresentano le due doti di cui munirsi per il raggiungimento degli obiettivi. Plauso, quindi, all’Ente Provincia per aver condiviso la necessità di realizzare la rotatoria, attualmente delimitata da new jersey, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza stradale con conseguente miglioramento del sito in termini di decoro”.

“Fra qualche settimana speriamo che gli utenti stradali possano usufruire di questa importante intersezione a raso che, sono certo, renderà più bello oltre che agevole l’ingresso al Centro storico di Rossano – conclude Tavernise – Quest’opera, dopo l’ottenimento dell’agibilità della Palestra dell’Istituto Geometri, è un altro piccolo ma importante risultato che portiamo a casa, seppur con la consapevolezza che determinati interventi dovrebbero essere di ordinaria amministrazione”.

